أشاد الإعلامي عمرو أديب، بقرار مجلس الوزراء بحظر سير سيارات النقل التي تزيد حمولتها عن 4 أطنان، على الطريق الدائري وداخل القاهرة الكبرى يوميًا من الساعة 6.00 صباحًا وحتى الساعة 12.00 منتصف الليل، موضحًا أن سير سيارات النقل على الطريق الدائري كان يشكل خطورة ويتسبب في حوادث عديدة.

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، على قناة "إم بي سي مصر"، اليوم، أن الطريق الإقليمي الجديد سيقلل من كثافة السيارات على الطريق الدائري.

وتابع: "بالقرار ده 30% من الكثافة على الدائري قلت، الدوشة قلت والخطورة قلت الحمد لله".

وأشار إلى أن التطور والنهوض في مسألة الطرق مهمة للغاية.