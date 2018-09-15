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بعد حديث وزير الكهرباء عنه.. لماذا كان الدعم "نقمة" على جهات اقتصادية؟

بعد حديث وزير الكهرباء عنه.. لماذا كان الدعم "نقمة" على جهات اقتصادية؟

محرر "الوطن" يوضح ما حدث في جلسة "التلاعب بالبورصة"

محرر "الوطن" يوضح ما حدث في جلسة "التلاعب بالبورصة"

ما فائدة مشروع الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان؟

ما فائدة مشروع الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان؟

أديب عن التنمر: "وأنا صغير قالولي يا تخين ..ودلوقتي بيقولوا يا أقرع"

أديب عن التنمر: "وأنا صغير قالولي يا تخين ..ودلوقتي بيقولوا يا أقرع"

متحدث "الكهرباء" يكشف لـ"الوطن" حجم إنتاج المحطات المائية والشمسية

متحدث "الكهرباء" يكشف لـ"الوطن" حجم إنتاج المحطات المائية والشمسية

تكريم 8 إعلاميين في الدورة التاسعة من "الفضائيات العربية"

تكريم 8 إعلاميين في الدورة التاسعة من "الفضائيات العربية"

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ما فائدة مشروع الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان؟

ما فائدة مشروع الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان؟

بالفيديو| شاكر: كان لدينا عجز في مصادر الطاقة الأولية فاتجهنا لـ"الطاقة النووية"

50 ألف جنيه تعويضا من "التضامن" لأسر المتوفين بالشرقية

50 ألف جنيه تعويضا من "التضامن" لأسر المتوفين بالشرقية

أديب عن التنمر: "وأنا صغير قالولي يا تخين ..ودلوقتي بيقولوا يا أقرع"

أديب عن التنمر: "وأنا صغير قالولي يا تخين ..ودلوقتي بيقولوا يا أقرع"

بالفيديو| وزير الكهرباء: الطاقة النووية "نظيفة" ودرسنا تجارب عالمية قبل البدء في "الضبعة"

رئيس المجلس الأوروبي والمستشار النمساوي يلتقيان "السيسي" غدا

رئيس المجلس الأوروبي والمستشار النمساوي يلتقيان "السيسي" غدا

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