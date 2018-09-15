تسجيل الدخول
سياسة
الدولة
محافظات
أسوان
قنا
سوهاج
أسيوط
المنيا
بني سويف
الفيوم
القليوبية
الدقهلية
كفر الشيخ
البحيرة
الغربية
الشرقية
دمياط
السويس
الإسماعيلية
بورسعيد
جنوب سيناء
شمال سيناء
الإسكندرية
مرسى مطروح
البحر الأحمر
الأقصر
المنوفية
الوادي الجديد
كل أخبار المحافظات
حوادث
اقتصاد
الوطن TV
رياضة
المزيد +
البرلمان
العرب و العالم
منوعات
فن وثقافة
تحقيقات وملفات
سيارات
مجتمع
الانتخابات
أي خدمة
الملفات التفاعلية
ألبومات الصور
حكاوينا
النسخة الورقية
حظك اليوم
مواقيت الصلاة
حالة الطقس
×
أحدث الأخبار
بعد حديث وزير الكهرباء عنه.. لماذا كان الدعم "نقمة" على جهات اقتصادية؟
محرر "الوطن" يوضح ما حدث في جلسة "التلاعب بالبورصة"
ما فائدة مشروع الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان؟
أديب عن التنمر: "وأنا صغير قالولي يا تخين ..ودلوقتي بيقولوا يا أقرع"
متحدث "الكهرباء" يكشف لـ"الوطن" حجم إنتاج المحطات المائية والشمسية
تكريم 8 إعلاميين في الدورة التاسعة من "الفضائيات العربية"
اختيارات الوطن
ما فائدة مشروع الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان؟
بالفيديو| شاكر: كان لدينا عجز في مصادر الطاقة الأولية فاتجهنا لـ"الطاقة النووية"
50 ألف جنيه تعويضا من "التضامن" لأسر المتوفين بالشرقية
أديب عن التنمر: "وأنا صغير قالولي يا تخين ..ودلوقتي بيقولوا يا أقرع"
بالفيديو| وزير الكهرباء: الطاقة النووية "نظيفة" ودرسنا تجارب عالمية قبل البدء في "الضبعة"
رئيس المجلس الأوروبي والمستشار النمساوي يلتقيان "السيسي" غدا
الأكثر قراءة
الجرائم الأسرية: «الشك» يقتل زوجتين لصيدلى بالقاهرة وعامل بسوهاج
عاجل| القبض على علاء وجمال مبارك في قضية "التلاعب بالبورصة"
بالفيديو| حقيقة صورة سور شاطئ الإسكندرية المتداولة على "فيسبوك"
عمرو دياب يعلن عن مسابقة لألبومه الجديد: "اللي هيكسب هغني في فرحه"
مصدر: وفاة 5 وإصابة 15 بغيبوبة في جلسة غسيل كلوي بمستشفى ديرب نجم
رانيا محمود ياسين تطمئن الجمهور على صحة والدها: "بابا بخير"
سما المصري: أؤيد الزواج العرفي.. و"لا تحملوا الست أكثر مما تحتمل"
أسامة كمال: الفيلا بـ110 ملايين في الساحل.. و"المنطقة لناس معينة"
"قالوا إيه" مش آخر المشوار.. فيديو لـ"شباب القنال" يشعل "فيسبوك"
عاجل| اشتعال النيران في جرار قطار بقنا دون وقوع إصابات
عاجل