كرمت إدارة مهرجان الفضائيات العربية، في دورته التاسعة، برئاسة أحمد عليوة، الفنانة نادية الجندي، وذلك نظير مجمل أعمالها.

من جانبها، أعربت الفنانة نادية الجندي، عن سعادتها البالغة بتكريمها، قائلة إن التكريم يدفع الفنان نحو الإبداع والتميز، مؤكدة أنها واجهت صعاب كثيرة في بداية مشوارها الفني: "كنت صادقة للجمهور في أعمالي الفنية، وهو أعطاني حب كتير".

وقالت الإعلامية بوسي شلبي، مقدمة الحفل، إن نادية الجندي ظلت تتصدر شباك التذاكر لمدة 25 عامًا، وحصلت على تكريم عديد من الوطن العربي كافة، بسبب أعمالها الفنية القيمة، إذ أنها أعطت للفن مذاق خاص.

وتابعت: "شباك التذاكر بيحن ليكي، وبيسأل أين أنتي يا نجمة الجماهير؟".