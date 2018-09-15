أمر محمد عبد العال، وكيل نيابة شربين، بإشراف المستشار خالد خضر المحامي العام لنيابات شمال المنصورة، اليوم، بحبس عاطل 4 أيام على ذمه التحقيقات لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح بدون ترخيص بعد أن ألقي ضباط مباحث مركز شرطة شربين، القبض عليه وبحوزته 52 تذكرة من مخدر "الهيروين" وسلاح ناري وعدد من الطلقات النارية.

وتلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية لمركز ضباط مباحث شربين تفيد بقيام "محمد. م. ع"، 25 سنة، وشهرته "حمو"، وله كارته معلومات تحت رقم 4/2032 ومقيم قرية "أبو جلال" بالإتجار بالمواد المخدرة.

حصلت مباحث المركز على إذن النيابة العامة بضبط المتحري عنه، وخرجت حملة أمنية مكبرة من ضباط مباحث مركز شرطة شربين بقيادة الرائد محمد حسن الأرضي، رئيس مباحث المركز، ومعاونيه النقيب أحمد عاطف، والنقيب شادي الغزالي، وبضبطه وتفتيشه جرى العثور بحوزته على 52 لفافة من مادة "الهيروين" داخل علبه "صاج"، وبندقيه خرطوش و8 طلقات من ذات العيار، ومبلغ مالي قدره 1025 جنيهًا، وهاتف محمول.

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف في محضر الشرطة، بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة تجارته غير المشروعة والسلاح الناري للدفاع عن تجارته.

حرر عن ذلك المحضر رقم 13370 جنح شربين.