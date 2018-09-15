تكريم 8 إعلاميين في الدورة التاسعة من "الفضائيات العربية"

كرمت إدارة مهرجان الفضائيات العربية، في دورته التاسعة، المنعقدة بأحد الفنادق بالقاهرة، عددا من الإعلاميين، أبرزهم الإعلاميين أسامة كمال وعمرو الليثي، مقدما برنامجي "مساء dmc" و"واحد من الناس".

كما تكرم الإدارة رجل الأعمال علاء الكحكي، مالك شبكة تليفزيون النهار، والإعلامية بسمة وهبة عن برنامجها "شيخ الحارة"، والإعلامية لمياء فهمي عبد الحميد، مقدمة برنامج "وبكرة أحلى".

كما تكرم الروائي عصام يوسف، عن برنامجه "العباقرة" على شاشة "القاهرة والناس"، وأيمن رشوان مقدم برنامج "الدكتور"، ويمنى طولان مقدمة برنامج "اتغير مع يمنى".