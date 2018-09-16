طايع جابر: "تنظيم الأسرة حلال ومصر لا تحتاج لكثرة عددية"

قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن تنظيم الأسرة "حلال"، حيث إن الله لا يمكن يباهي الأمم بأمة هزيلة ضعيفة ، مشيراً إلى أن كثرة عدد الأطفال دون الاهتمام بهم وعدم الحرص على إعدادهم بشكل جيد شيء مؤسف.

وأشار طايع، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، إلى أن الكثرة العددية بلا فائدة على عكس الكثرة النوعية والتربية السليمة، مضيفًا أن مصر لا تحتاج لكثرة عددية لنحصرنا في رقعة ضيقة وقلة الموارد .

وأوضح أن "في السيرة النبوية على الرغم من قلة عدد المسلمين في غزوة بدر إلا أنهم استطاعوا أن يغلبوا قوة فتاكة من قريش، وفى غزوة حُنين بالرغم من أعدادهم إلا أنهم هُزموا".