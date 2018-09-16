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لماذا يدفع وزير الكهرباء 350 جنيها فاتورة استهلاك شهريا؟

لماذا يدفع وزير الكهرباء 350 جنيها فاتورة استهلاك شهريا؟

زايد تتفقد استعدادات تنفيذ "التأمين الصحي الشامل" ببورسعيد اليوم

زايد تتفقد استعدادات تنفيذ "التأمين الصحي الشامل" ببورسعيد اليوم

قبل غسيل الكلى.. أبرز وقائع إهمال مستشفى ديرب نجم.. منها "أعضاء بشرية"

قبل غسيل الكلى.. أبرز وقائع إهمال مستشفى ديرب نجم.. منها "أعضاء بشرية"

انقطاع التغذية الكهربائية عن العريش بسبب فصل الدائرتين 1 و2 بالمدينة

انقطاع التغذية الكهربائية عن العريش بسبب فصل الدائرتين 1 و2 بالمدينة

بعد حديث شاكر.. خبراء يوضحون أهمية السد العالي وحجم الطاقة المنتجة منه

بعد حديث شاكر.. خبراء يوضحون أهمية السد العالي وحجم الطاقة المنتجة منه

طايع جابر: "تنظيم الأسرة حلال ومصر لا تحتاج لكثرة عددية"

طايع جابر: "تنظيم الأسرة حلال ومصر لا تحتاج لكثرة عددية"

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بعد حديث وزير الكهرباء عنه.. لماذا كان الدعم "نقمة" على جهات اقتصادية؟

بعد حديث وزير الكهرباء عنه.. لماذا كان الدعم "نقمة" على جهات اقتصادية؟

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أديب عن التنمر: "وأنا صغير قالولي يا تخين ..ودلوقتي بيقولوا يا أقرع"

أديب عن التنمر: "وأنا صغير قالولي يا تخين ..ودلوقتي بيقولوا يا أقرع"

الحكومة تحاصر كارثة «الغسيل الكلوى»

الحكومة تحاصر كارثة «الغسيل الكلوى»

بالفيديو| وزير الكهرباء: الطاقة النووية "نظيفة" ودرسنا تجارب عالمية قبل البدء في "الضبعة"

«الإخوان فاسدون»: اختلاسات بالملايين.. وسرقة أموال أسر «قتلى التنظيم» لشراء جنسيات أجنبية وقصور بالخارج

«الإخوان فاسدون»: اختلاسات بالملايين.. وسرقة أموال أسر «قتلى التنظيم» لشراء جنسيات أجنبية وقصور بالخارج

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