نظمت مؤسسة التنمية والعون الإنساني "إنسان آيد" لقاء مجتمعي بقرية الترامسة، أعلنت فيه انطلاق مشروع توليد طاقة البيوجاز لتنمية ريفية مستدامة بالقرية، تضمن تعريف الأهالي بأهمية المشروع وفوائده للقرية.

وأوضح إبراهيم عباس، عضو مجلس الأمناء بالمؤسسة، أن رسالة المؤسسة هي أن المجتمعات الأكثر احتياجا تكون أكثر قدرة في الوصول للخدمات الإنسانية والرعاية المتكاملة من خلال تنفيذ برامج تنموية مختلفة وعقد الشراكات والتعاون مع القطاع الحكومي والخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، لافتًا إلى أن مؤسسة التنمية والعون الإنساني "إنسان آيدْ ENSAN Aid" مؤسسة غير ربحية بمحافظة قنا، تركز في عملها على البرامج ذات الأثر لمعالجة القضايا الملحة التي تواجه بشكل خاص النساء والأطفال والفتيات والمجتمعات المحرومة.

وأشارت رحاب المصري الرئيس التنفيذي لمؤسسة "إنسان آيد" إلى أن المؤسسة لديها عدة برامج ومشاريع منها مشروع توليد طاقة البيوجاز لتنمية ريفية مستدامة والذي تنفذه المؤسسة بالتعاون والشراكة مع هيئة بلان انترناشيونال في قرية الترامسة بمحافظة قنا، ويهدف المشروع إلى توفير مصدر متجدد للغاز الحيوي وتوفير سماد عضوي عالي الجودة لتحسين خواص التربة بإنشاء وحدات بيوجاز بالقرية، كمـا يسعى المشروع لرفع وعى أسر المزارعين بتدوير المخلفات الحيوانية ورفع وعى الفتيات بدور المرأة في المجتمع و بناء قدرات الشباب (70% إناث، و30% ذكور) في الاستثمار البيئي وفي تنفيذ وحدات البيوجاز.

وأضافت المصري، تنفيذ المشروع في قرى محافظة قنا بشكل عام سوف يعود بالنفع على الفلاحين من جانب توفير غاز حيوي آمن للأسرة ويوفر ما يعادل 2 أسطوانة بوتجاز شهريًا ومن جانب آخر توفير سماد عضوي يزيد من إنتاجية الأراضي الزراعية.