قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي تحرك فورا بعد علمه بواقعة وفاة 3 مرضى وإصابة آخرين أثناء جلسة الغسيل الكلوي بمستشفى ديرب نجم، موضحًا أن مدبولي قرر سرعة كشف المتسببين في الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة وسيتم محاسبة أي مسؤول قّصر في عمله.

وأضاف "سلطان"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "انفراد"، على قناة "العاصمة"، مع الإعلامي سعيد حساسين، أن الدولة مهتمة بتطوير المجال الصحي، وأننا لن نسمح بحدوث إهمال بحق المواطنين أو تقصير يؤثر على حياتهم، مقدما خالص التعازي لأهالي الضحايا.