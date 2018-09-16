قالت الفنانة هيفاء وهبي إنها تواجه مواقف كثيرة مع جمهورها أثناء خروجها للتنزه.

وحكت وهبي خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب في أولى حلقات برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" تفاصيل واقعة تعرض فتاة للإغماء بعدما شاهدت هيفاء وهبي صدفة في أحد الأماكن.

وقالت وهبي إن فتاة شاهدتها وأغمي عليها من المفاجأة، وأنها قامت باصطحابها لسياراتها وقامت بإعطائها الماء وانتظرت حتى أفاقت والتقطت معها مجموعة من الصور، وتابعت: "وفيه ناس بترتعش لما بتشوفني".

وأوضحت وهبي أنها تحب التصوير مع السيدات أكثر من الرجال نظرًا لأنها من الممكن أن تقترب منهم: "مع الستات ألذ وممكن أحضنها".