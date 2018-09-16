120 دقيقة، كانت عمر الرقصة الأخيرة في حياة الإنجليزية "شارلوت" قبل أن تلتقى عن طريق الصدفة بقاتلها، الذي تركها جثة عارية على سريره بعد أن قام بخنقها أثناء ممارسة العلاقة في شقته بمدينة برمنجهام في إنجلترا، طبقا لما ورد في التحقيقات التى نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية والتى جاءت كالتالي:

- رقصة الوداع

داخل ملهى "Priva" الليلي بمدينة برمنجهام، التقطت أنظمة الكاميرات مقطع فيديو للسيدة "شارلوت تيلنج" (33 عاما) وهى ترقص بمفردها حتى الساعة الثالثة والنصف فجرا، وذلك قبل أن تنصرف فى طريقها إلى أحد مراكز التسوق حيث التقت بقاتلها "ريتشارد بيلي" بعد أن رفض أحد حراس الملهى أن يذهب بصحبتها إلى المنزل، حسبما أكد أمام هيئة محكمة برمنجهام ونقلت عنها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

- نظرة ثم ابتسامة وتعارف انتهي بالقتل

وفي متجر "Select & Save" بوسط المدينة، بدأ "بيلي" بتجاذب أطراف الحديث مع ضحيته "شارلوت" وهى أم لطفلين، حيث سجلت أشرطة الفيديو الخاصة بكاميرا المتجر كيف كان يتحدثان أمام ثلاجات المشروبات الغازية، وذلك قبل أن يتبادلان العناق والتقبيل أمام "الكاشير".

ويروى "بيلي" أمام المحكمة أنه قبل أن يصعد برفقة "شارلوت" إلى شقته ذهبا إلى ماكينة صراف آلى لسحب النقود، ومن ثم استقل برفقتها تاكسي إلى شقته ووصلا في تمام الساعة 7 صباحا.

- خنقها وتناول بجوار جثها وجبة دجاج

أمام القاضى اعترف "بيلي" أنه لم يكن يقصد قتل "شارلوت" بل خنقها عن طريق الخطأ أثناء ممارسة العلاقة بطريقة عنيفة، لكن الصحيفة البريطانية نقلت عن باتريك توماس قاضى محكمة برمنجهام قوله: "لدى شكوك قوية أن محاولتك لخنقها لم تكن بدافع ممارسة العلاقة وإنما بغرض القتل"، وذلك بعد أن كشفت التحقيقات وكاميرات المراقبة أن "بيلي" 41 عاما قد استخدم البطاقة الائتمانية للضحية من أجل شراء "وجبة دجاج"، قد تناولها بجوار الجثة مساء يوم الحادث، وقام بشراء زجاجة "بيرة" بنفس البطاقة في صباح اليوم التالى من ارتكابه الجريمة.

- اكتشاف الجثة بعد مرور أسبوع على الجريمة

بعد أسبوع من ارتكاب "بيلي" جريمته البشعة، اكتشفت عناصر الشرطة اثناء حملة مداهمة في المنطقة التى يقطن فيها القاتل جثة "شارلوت" العارية ملقاة على السرير.

وبحسب تقرير الطبيب الشرعي عقب فحص الجثة، وجد أن الضحية قد عانت من كسور متفرقة فى انحاء جسدها وإلحاق الضرر بمنطقة الرقبة والفم، بحسب "ديلي ميل".

- السجن مدي الحياة

بعد الاستماع إلى أقوال المتهم، حكم على "بيلي" بالسجن مدى الحياة، وخدمة لا تقل عن 29 عاما، بتهمة قتل "شارلوت" التى أكدت الصحيفة البريطانية، أنها كانت مضطربة نفسيا وحياتها لم تكن سعيدة في الأونة الأخيرة، ورغم ذلك إلا أنها لم تكن تتمنى أن تُقتل على يد "مهووس جنسيا"، بل كانت لديها خططا أفضل للمستقبل برفقة طفليها.