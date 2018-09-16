علقت الفنانة هيفاء وهبي على واقعة "تحرش التجمع الخامس"، التي صورت فيها منة جبران شاب يتحرش بها لفظيًا في التجمع الخامس.

واستنكرت هيفاء، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب في أولى حلقات برنامجه "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، ما قامت به منة جبران من تصوير الشاب وهو يقول لها "ناخد كوفي في أون ذا ران".

وأوضحت هيفاء أن الفتيات يتعرضن للتحرش اللفظي في كل مكان في العالم: "في كل مكان في العالم في بنات بتتلطش في الشارع، والبنت مش كل لما حد يلطشها في الطريق مش هنصورهم كلهم، ودول كتار وياريت نصور النموذج الصح".

وتابعت: "مش من حقه ولا حقها، وهي مش عايزة حد يعزمها ومش من حقها تحاسبه على وجه حضاري، بمعنى أن حد بيقولها تعالي أوصلك".