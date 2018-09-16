قال مسؤولون، السبت، إن أمطار العاصفة التي اجتاحت فلورنسا تفيض على أجزاء من كاروليناس، ويتوقعون مزيد من الأمطار لعدة أيام، بعد يوم من هبوطها وقد ترك الاعصار 11 قتيلا على الأقل بينهم طفل.

وهذا ما دفع السلطات بـ"نورث كارولينا" لإخبار السائقين الذين ينزلون على الطريق السريع 95 من ولاية فرجينيا، بالمرور بالولاية بأكملها وتريد الولاية من سائقي السيارات أن يذهبوا غربا إلى تينيسي، وأن يأخذوا الطريق السريع 75 إلى جورجيا.

ووفقا لـ"CNN" قال جيم تروجدون، وزير النقل الحكومي: "الشيء الوحيد الذي أريد منعه هو آلاف الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل على طرقاتنا أو طرق الولايات المتحدة".

وأغلق امتداد 73 كيلومترا من الطريق السريع، السبت، بسبب الفيضانات ووقوع حادث مقطورة جرار، وحذر المسؤولون من أن الفيضانات بدأت بالفعل.

وذكر حاكم ولاية كارولينا الشمالية، روي كوبر، صباح السبت: "خطر الفيضان من هذه العاصفة هو أكثر إلحاحا اليوم، مما كان عليه عندما وصل إلى اليابسة قبل 24 ساعة، فنحن نواجه جدران من المياه في سواحلنا، على طول أنهارنا، عبر أراضينا، في مدننا".