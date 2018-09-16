يتّجه إعصار "مانكوت"، أعتى عاصفة في العالم سجلت خلال العام الجاري، إلى مقاطعة جوانجدونج الصينية ذات الكثافة السكانية العالية بحسب موقع "بي بي سي"، وذلك بعد أن أدى إلى خسائر بشرية ومادية في الفلبين، ويبلغ قُطر الإعصار، المعروف باسم أومبونج، 900 كيلو متر، ويتحرك بسرعة 30 كيلو مترا في الساعة.

وكان قد ضرب اعصار مانكوت، يوم السبت، جزيرة لوزون الفلبينية، وتسبب في أضرار بالغة، وأودى بحياة 25 شخصا على الأقل، كما يتوقع أن يضرب الإعصار القوي إقليم هونج كونج.

وأحصت الفلبين الخسائر البشرية والاقتصادية التي خلفها مانكوت، وقالت السلطات أن هناك 25 شخصا على الأقل لقوا حتفهم، إضافة إلى انقطاع خطوط الاتصالات في بعض المناطق، وهناك مخاوف من تعرض المحاصيل في إقليم كاجايان لأضرار فادحة.

وتسبب إعصار "مانكوت"، في انهيارات أرضية في مدينة باجيوسيتي شمال شرقي جزيرة لوزون الفلبينية قبل أن يفقد بعض قوته بعد مروره باليابسة، وكان هناك نحو خمسة ملايين شخص في طريق العاصفة، ولجأ أكثر من 100 ألف إلى ملاجئ مؤقتة للهرب من الإعصار.

ومازال إعصار "مانكوت" قويا بينما يتجه غربا نحو جنوب الصين مع سرعة رياح متواصلة تبلغ 145 كيلو مترا في الساعة، لكن المخاوف من اشتداده مرة أخرى وتحوله إلى إعصار فائق قد تراجعت، ويستعد السكان في هونج كونج للإعصار باستخدام أكياس الرمل وتأمين النوافذ والمباني.

وقال أنطوان لي، وهو مسؤول حكومي في مركز طوارئ بقرية "تاي أو" لصيد الأسماك في جزيرة لانتاو في هونع كونغ إنه على السكان ألا يستهينوا بإعصار "مانكوت"، وأضاف لي لوكالة رويترز إن "هذا الإعصار سيكون خطيرا للغاية لأنه سيصل عندما يكون الجميع نياما وليس هناك طريقا للفرار، لذلك دعونا السكان إلى مغادرة القرية قبل أن يحل الظلام."، ومن المتوقع أن يضعف الإعصار ليتحول إلى منخفض مداري بحلول الثلاثاء.