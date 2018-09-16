اصطدم قطار "طنطا - منوف" قبل قليل، بمصد في محطة الشهيد عاطف السادات "شبين الكوم الجديدة"، نتيجة خطأ في تحويل مسار القطار، فيما هرعت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وسط حالة من الذعر بين ركاب القطار.

وبحسب مصادر طبية، سُجلت نحو 7 حالات إصابة بين الركاب أغلبها بسيطة.

وقال شاهد عيان، إن القطار خلال دخوله إلى محطة شبين الكوم الجديدة دخل في خط التخزين، الذي ينتهي بمِصدّ.وأضاف الشاهد، لـ"الوطن"، أن سرعة القطار كانت منخفضة في أثناء دخوله المحطة، ولكن السائق لم يستطيع التوقف فور اكتشافه الدخول في المسار الخاطئ ليصطدم بالمصد.

فيما أكد مصدر أمني، لـ"الوطن"، أن سائق القطار هرب بعد الحادث.

يشار إلى أن "المِصد" عبارة عن أداة لمنع عربات القطار من اختراق نهاية خط السكة الحديدية أو الانحراف عنها.