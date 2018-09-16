قال الدكتور حامد عبدالدايم المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن الحملة القومية ضد الحمى القلاعية التي بدأت بالمحافظات حملة مميزة، مبينًا أن جميع الإمكانيات متاحة والتحصين على مستوى الجمهورية في كل المحافظات.

وأضاف "عبدالدايم"، خلال مداخلة هاتفية له لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أنه يجب على المزارعين التعاون مع القائمين على الحملة، لأن هذه الحملة هدفها حماية الثروة الحيوانية للفلاح ولمصر.

وتابع "عبدالدايم"، أن المزارعين الذين لن يشاركوا في الحملة سيتم تحرير محضر بالواقعة ضدهم ويوقع عليه الممتنع، لأنه سيحرم المواشي الخاصة به من أي خدمه بيطرية تقدمها الحكومة، مؤكدًا أن الفلاحين الذين لا يحصنون مواشيهم ويرقمونها لن يستطيعوا دخول أي سوق من أسواق الماشية، لأنها تكون أسواق مرخصة، وعليه لن يستطيعوا بيع الماشية.

واستكمل "عبدالدايم"، أن الحملة تذهب للبيوت والمزارع فلن يتحرك المزارع من مكانه، مضيفًا أن الوزارة تطلب فقط التعاون مع الحملة، موضحًا أن بعد انتهاء الحملة إذا لم يتم التوصل لأماكن في مصر يمكن للمزارع الاتصال بـ19561 وستذهب الحملة له مباشرة.