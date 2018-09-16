يتوجه وزير القوى العاملة، محمد سعفان، اليوم الأحد، إلى محافظة البحيرة، لافتتاح ملتقى السلامة والصحة المهنية، لتدريب مفتشي السلامة التابعين لمديرية القوى العاملة بالمحافظة، بالتنسيق مع شركة المشروعات البترولية "بتروجت" برشيد، بقاعة مبارك بالمحافظة.

وومن المقرر أن يستقبل الوزير محافظ الإقليم اللواء هشام أمنة، كما يوزع الوزير والمحافظ، 1574 شهادة "أمان" على العمالة غير المنتظمة المسجلة بسجلات مديرية القوى العاملة بالمحافظة، في إطار اهتمام الدولة بهذه الفئة التي تمثل شريحة كبيرة من المجتمع المصري، والمبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للضمان الاجتماعى وشهادة أمان بشأن العمالة غير المنتظمة، وبحضور السيد الخطيب وكيل وزارة القوى العاملة بالمحافظة.

كما يتفقد الوزير مركز التدريب المهنى بحوش عيسى لإجراء التدريب التحويلي التابع للمديرية، على مهن التفصيل والحياكة، وصيانة الحاسب الآلي، والمحمول، والأجهزة المنزلية، والتطريز والتبريد والتكييف، وهناك 145 متدربا يجرى تدريبهم على مهن التفصيل والحياكة، وصيانة الحاسب الآلي، والتطريز الآلي مجانا.