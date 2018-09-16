حصل معمل الدراسات البيئية في جامعة أسوان، اليوم، على شهادة المجلس الوطني للاعتماد "إيجاك" للعام الثاني على التوالي، وذلك باعتباره معمل أكاديمي معتمد دوليا طبقا للمواصفات القياسية، ويفي بكافة أغراض الدراسات والتحاليل البيئية المتخصصة.

وأكد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، أن معمل الدراسات والتحاليل البيئية المتخصصة بالجامعة يقدم الدعم الفني والبحثي والتأهيلي للمستثمرين والشركات وقطاع الأعمال وأعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب وذلك باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات العلمية المتاحة بالمختبرات التخصصية، والمعمل يجري دراسات علمية في كافة مجالات المياه وملوثات الهواء والدراسات الجيولوجية والتربة والقياسات الكيميائية والميكروبيولوجية علاوة على تسهيل إجراء الأبحاث العلمية والتنموية، التي تتم في قطاع جنوب الصعيد.

وقال الدكتور عبدالعزيز طنطاوي مدير المعمل، إننا نقوم حاليا بإجراء الدراسات البيئية اللازمة في المشروع القومي للطاقة الشمسية في بنبان في مركز دراو بهدف الحفاظ على البيئة، وذلك عن طريق إجراء قياسات لملوثات الهواء وقياس الغازات المختلفة وقياس مستوى الضوضاء، كما نقوم أيضا بإجراء دراسات بيئية على مصانع الأسمنت والكيماويات بأسوان والمشروعات الزراعية والاستصلاح في مشروع تنمية جنوب الوادي بتوشكي.

وأوضح المهندس أحمد دهب المدير الفني لمعمل الدراسات البيئية بجامعة أسوان، أن جميع الدراسات البيئية يتم إجرائها في المعمل بأجر رمزي باعتباره معمل خدمي وحكومي، وذلك باستخدام أجهزة إلكترونية حديثة ودقيقة ويتم معايرتها سنويا.