كشف مصدر بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن أن السبب الرئيسي وراء حادث قطار شبين الكوم رقم 540 قائد القطار هو تجاوز السرعة المقررة.

وأضاف "المصدر"، لـ"الوطن"، أن السائق في أثناء رحلته من طنطا إلى القاهرة على خط "طنطا ـ منوف ـ القاهرة"، مبينًا أنه تجاوز سيمافور قبل محطة شبين الكوم، والذي كان يعطي إشارة حمراء للسائق، ولكن السائق لم يلتفت إلى الإشارة ما أدى إلى حدوث الواقعة.

وأوضح "المصدر"، أن خط "طنطا - منوف - القاهرة"، مفرد وإشاراته تعمل بشكل ميكانيكي، لافتًا إلى أن القطار يخزن على سكة التخزين بالمحطة في حالة وجود قطار فى الاتجاه المعاكس لحين مروره، مبينًا أن الإصابات وقعت بسبب قوة التصادم بالـ"الصداد"، وليس القطارين ببعضهم البعض.

وأشار "المصدر"، إلى أن قائد القطار كان يتجه إلى محطة شبين الكوم على سكة التخزين بالمحطة نتيجة أن قطار آخر كان قادمًا في الاتجاه المعاكس، وأن سائق قطار 540 تجاوز السيمافور الواقع على التحويلة التي تواجه القطار خلال الانتقال من سكته إلى سكة التخزين بالمحطة.

وأكد المصدر، أن السائق تخطى رصيف محطة شبين الكوم بسبب تجاوز السرعة وتصادم بالصداد الموجودة فى نهاية الرصيف.

وأضاف "المصدر"، أن المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، طالب بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد قائد القطار، مشيرا إلى أن غرفة العمليات المركزية تتابع حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، للتأكد من عدم وجود أى معوقات تهدد حركة مسير القطارات.