تشهد غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، حفل تخرج أول دفعة من الدبلومة المهنية في مجال مواجهه تعاطي المخدرات، الثلاثاء المقبل.

وتعد أول دبلومة جامعية متخصصة في مجال علاج الإدمان، وخفض الطلب على المخدرات على مستوى الدول العربية والشرق الأوسط ومعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

وسيحضر اللقاء الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور أحمد الشربيني عميد كلية الآداب، وعمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

وستقوم الوزيرة بالإعلان عن أهمية الدبلومة في مكافحة تعاطي المخدرات، وكيفية الاستفادة من الخريجين ببرامج صندوق مكافحة الإدمان المختلفة في إطار الخطة القومية لمكافحة تعاطي المخدرات، التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية.

كما ستشهد الوزيرة عرض فيلم تسجيلي عن طلاب الدفعة الأولى في الدبلومة، وستقوم بتكريم الخرجين وتسليمهم شهادات التخرج.

وسيعقد اللقاء في مسرح المدينة الطلابية بجامعة القاهرة، أمام باب كلية التجارة وبجوار كليه فنون جميلة.