قرر المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، تشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب سقوط عجلة البوجي الأمامي لجرار سفري قطار 540 ركاب طنطا منوف القاهرة بحوش محطة شبين الكوم الجديده على سكة المخزن، أثناء مرور قطار 535 الوارد من محطة القاهرة لطنطا على سكة الطوالي بالمحطة، وذلك بناء على توجيهات الدكتور هشام عرفات وزير النقل.

وتتشكل اللجنة برئاسة المهندس محمد عامر، نائب رئيس الهيئة لقطاع السلامة والجودة، وعضوية كل من رئيس الادارة المركزية للتشغيل والصيانة ومدير عام معايير التشغيل والطوارئ وصيانة السكة وتخطيط الصيانة.

وأكدت الهيئة، في بيانها، أن حركة مسير القطارات لم تتاثر لكونه داخل حوش التخزين وأن الحركة منتظمة بجميع خطوط الهيئة.