اكتشفت البعثة الأثرية المصرية العاملة بمشروع تخفيض منسوب الميياه الجوفية في معبد كوم إمبو شمال محافظة أسوان، تمثال مصنوع من الحجر الرملي لأبو الهول، وتم الإعلان عنه اليوم في تصريحات الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

وأوضح وزيري، أنه من المرجح أن يرجع التمثال إلى العصر البطلمي حيث تم العثور عليه في الجهة الجنوبية الشرقية من معبد كوم أمبو في المنطقة الواقعة بين السور الخارجي والتل الأثري، وهو نفس الموقع التي تم الكشف فيه منذ شهر على لوحتين من الحجر الرملي للملك بطليموس الخامس.

وفي تصريحاته قال الأثري عبد المنعم سعيد مدير عام آثار أسوان والنوبة، إن البعثة ستستكمل دراساتها الأثرية اللازمة على التمثال المكتشف لمعرفة المزيد من المعلومات الأثرية والتاريخية عنه.

وأشار إلى أن اللوحتين السابقتين يرجعان لعصر الملك بطليموس الخامس، ومصنوعتين من الحجر الرملي عليهم كتابات باللغة الهيروغليفية والديموطيقية وتم نقلهما الأسبوع الماضي إلى المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط للترميم وللدخول في سيناريو العرض المتحفي له.