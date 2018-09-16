نجح "راديو 9090" في إضافة جائزة جديدة لقائمة جوائزه، بعد الفوز بجائزة أفضل إذاعة في حفل توزيع جوائز مهرجان الفضائيات العربية، في دورته الـ9، وهو الحفل الذي أقيم مساء أمس.

وحصل "راديو 9090" خلال الحفل نفسه على جائزة أفضل برنامج إذاعي ببرنامجه "ناس وناس" الذي تقدمه فاطمة مصطفى، ومحمد نشأت.

الجائزة الجديدة تنضم لجوائز عديدة حصدها "9090" في السنوات الأخيرة، منها جائزة أفضل محطة إذاعية في استفتاء جوائز "دير جيست"، لعام 2017 لتصبح الجائزة هى الـ4 على التوالي للراديو من "ديرجيست".

واكتسح الراديو 9090 الجوائز الإذاعية في 2017 بعد حصول عدد كبير من البرامج والإذاعيين على جوائز الأفضل أيضًا، حيث حصل الإذاعي محمد نشأت على جائزة أفضل مذيع راديو لعام 2017 عن برنامجه "روَّق يومك" على الراديو 9090، كذلك حصلت شيماء حافط على أفضل مذيعة راديو لعام 2017 عن البرنامج نفسه.

وحصد النجم مينا عطا جائزة أفضل مطرب صاعد لعام 2017، والمعروف أن مينا يقدم برنامج "دويتو غنا" على الراديو 9090، مع النجمة رنا سماحة.

فيما حصل برنامج "fair play"، على الراديو 9090، على جائزة أفضل برنامج إذاعى رياضى لعام 2017، للإعلامي زكريا ناصف.

وفي الـ4 سنوات الماضية سيطر الراديو 9090 على جوائز جميع المهرجانات، وخصوصًا تلك التي تعتمد على تصويت الجمهور، حيث حصل على أفضل محطة إذاعية لعام 2016، ونجحت الإعلامية غدير حسان في الحصول على جائزة أفضل مذيعة عن برنامجها "راديو سكوب"، لعام 2016.

واستحوذ "سنة تانية غنا" لمينا عطا، ورنا سماحة، على الراديو 9090، على جائزة أفضل برنامج إذاعى لعام 2016.

وفي عام 2015 سيطر "9090" على المراكز الأولى في الاستفتاءات لعام 2015 كأفضل إذاعة، وحصلت سالي عبدالسلام على جائزة أفضل مذيعة عن برنامج "طلقة على الطريق".. كما حصل المذيع أحمد يونس على جائزة أفضل مذيع عن برنامج "كلام معلمين"، وحصل برنامج "غنِّي وبس" تقديم رنا سماحة، ومينا عطا على المركز الأول كأفضل البرامج في الاستفتاء لعام 2015.

وفي عام 2014 حصل الراديو أيضًا على لقب أفضل محطة إذاعية، وفاز الإذاعي فادي إبراهيم، بالمركز الأول، كأفضل مذيع راديو لعام 2014، وفاز برنامجه "الصبح بالليل" بجائزة أفضل برنامج إذاعي.