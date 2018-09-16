"صحة الشرقية": استمرار احتجاز 14 من مصابي الغسيل الكلوي بـ"ديرب نجم"

أكد مصدر طبي بمديرية الصحة بالشرقية، استقرار حالة جميع مصابي واقعة الغسيل الكلوي بمستشفى ديرب نجم أمس، ومغادرتهم المستشفيات بعد تلقيهم العلاج اللازم فيما عدا 14 حالة مازلوا محتجزين في المستشفيات.

وأوضح المصدر، لـ"الوطن"، أن الحالات منهم حالة في العناية المركزة بمستشفى الأحرار التعليمي، و11 حالة بمستشفى الزقازيق الجامعي، واثنين بمستشفى التيسير الخاص بمدينة الزقازيق، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يغادروا المستشفى اليوم.

وتُوفي 3 مرضى وأُصيب 13 آخرين بعد إجراء جلسة غسيل كلوي بمستشفى ديرب نجم بالشرقية، أمس، وتوجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إلى المحافظة للاطمئنان على المصابين، وأمرت بإغلاق فوري لوحدة الغسيل الكلوي وإحالة مدير المستشفى ومدير الوحدة للنيابة العامة، ووجهت بفتح تحقيق عاجل، وتشكيل لجنة تضم 3 فرق من الوزارة.

وأوضحت وزارة الصحة، في بيان لها، أن التحقيقات المبدئية أكدت إجراء صيانة لمحطة معالجة الغسيل الكلوي، أمس، من خلال الشركة المصرية الدولية الهندسية، المتعاقد معاها منذ 6 أشهر، موضحة إصدار الوزيرة تعليمات مشددة لمراجعة كل المستشفيات ووحدات الغسيل الكلوي والمحطات الخاصة بها.