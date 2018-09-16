يربط جسر جديد السعودية بالبحرين، وتصل تكلفته إلى 4 مليارات دولار، ليضم مسارين للسكة الحديدية، الأول لقطارات الركاب والآخر لقطارات البضائع، بالإضافة لمسار السيارات، وكشف السفير السعودي لدى مملكة البحرين الدكتور عبدالله آل الشيخ أنه "سيتم طرح مناقصة تنفيذ مشروع جسر الملك حمد بن خليفة بعد 6 أشهر، كما أنه من المنتظر أن يتم البدء في تنفيذه منتصف عام 2021، حيث يستغرق إنجازه نحو 3 سنوات"،وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وأوضح آل الشيخ أن تنفيذ المشروع سيتم عبر نظام "البوت" (B.O.T)، وتقوم الشركة التي سيرسو عليها المشروع، بتمويل المشروع وتشييده، وتشغيله لفترة زمنية محددة حتى تسترجع كلفتها وأرباحها، ثم تحوله إلى حكومتي البلدين.

وبين أنه "من المتوقع أن تتراوح تكلفة مشروع الجسر بين 3 و4 مليارات دولار، حيث سيمثل شرياناً جديداً يربط بين البلدين، وسيسهم في تنمية حركة التجارة في كافة المجالات، وسيمتد تأثيره إلى الاقتصاديات القوية في دول الخليج مثل الإمارات والكويت وعمان".

وبحث وزير المواصلات والاتصالات البحريني كمال بن أحمد محمد، مع نظيره السعودي نبيل بن محمد العامودي، خلال اجتماع عقد في المنامة، مشروع جسر الملك حمد وربط المملكتين بسكة حديد، وناقش الجانبان نطاق عمل مناقصة الخدمات الاستشارية لطرح المشروع، بالشراكة مع القطاع الخاص، والتوصية على دراسة فكرة تولي مؤسسة جسر الملك فهد طرح المناقصة قبل نهاية العام الجاري.