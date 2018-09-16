شدد الخبير البيئي مجدي علام، على خطورة استخدام الأكياس والعبوات البلاستيكية، موضحًا أن هناك الكثير من البدائل التي يمكن استخدامها بدلًا عن البلاستيك.

وأضاف "علام" خلال حواره ببرنامج "صباح الورد"، المذاع عبر فضائية "TeN"، أنه عند التخلص من العبوات البلاستيكية بحرقها تتحول إلى سُم في الهواء والتربة والمياه.

وأشار إلى أن مادة "الميكروبلاستيك" التي تنتج من عملية التخلص من البلاستيك، هي مادة لا تتحلل وبالتالي تبقى في التربة والمياه، ومن ثم تصل إلى معدة الإنسان بشكل أو بآخر، الأمر الذي يشكل خطرًا كبيرًا على حياته.