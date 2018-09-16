كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية، في واقعة العثور على جثة شاب مذبوح داخل "شقته" فى منطقة إمبابة، أن المجني عليه مقيم في شقته مع والدته، وجاء فى المعاينة والتحقيقات التي جرت تحت إشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد عمرو طلعت، رئيس المباحث الجنائية لقطاع شمال الجيزة، أن المجني عليه فى العقد الثالث من عمره ويعمل فني كمبيوتر، أن الجاني معروف لدى المجني عليه، بعدما أظهرت المعاينة سلامة منافذ "الشقة"، وأن مشاجرة وقعت بين الجاني والضحية انتهت بقتل المجني عليه بطعنة فى الرقبة أودت بحياته في الحال.

ولايزال فريق أمني تحت إشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء محمد عبد التواب نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والمقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، يواصل البحث وفحص علاقات المجني عليه لمعرفة عما إذا كان هناك خلافات تؤدي إلى القتل والوقوف على ملابسات الواقعة.

وانتقل فريق من نيابة حوادث جنوب الجيزة، تحت إشراف المستشار المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، إلى مكان الواقعة، لإجراء معاينة وناظرت النيابة الجثة، وقررت تشريحها لبيان أسباب الوفاة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.