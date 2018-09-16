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معروف يوسف: خدمت الزمالك 4 سنين والنتيجة إهانتي

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توصية قضائية بإلزام الداخلية بإصدار شهادات ميلاد لأبناء الزواج العرفي

توصية قضائية بإلزام الداخلية بإصدار شهادات ميلاد لأبناء الزواج العرفي

"العربية للتنمية الإدارية" توقع اتفاقية تعاون مع "الجامعات العربية"

"العربية للتنمية الإدارية" توقع اتفاقية تعاون مع "الجامعات العربية"

مصادر: مستقبل وطن يدفع بـ"القصبي" للترشح على منصب رئيس ائتلاف دعم مصر

مصادر: مستقبل وطن يدفع بـ"القصبي" للترشح على منصب رئيس ائتلاف دعم مصر

عاجل| العاهل السعودي يستقبل رئيس إريتريا ورئيس وزراء إثيوبيا

عاجل| العاهل السعودي يستقبل رئيس إريتريا ورئيس وزراء إثيوبيا

"سعفان" يوجه بتزويد مركز التدريب المهني في حوش عيسى بالمعدات اللازمة

"سعفان" يوجه بتزويد مركز التدريب المهني في حوش عيسى بالمعدات اللازمة

تعاون بين "جامعة عين شمس" و"بنك مصر" لإصدار بطاقات دفع إلكتروني للطلاب

تعاون بين "جامعة عين شمس" و"بنك مصر" لإصدار بطاقات دفع إلكتروني للطلاب

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