أعلنت محكمة النقض عقد جمعيتها العمومية، ظهر بعد غد الثلاثاء، بدار القضاء العالي، برئاسة المستشار مجدي أبوالعلا، رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض.

وقال المستشار محمد رضا حسين، نائب رئيس المحكمة والمستشار الإعلامي لرئيسها، في تصريحات صحفية، إن جدول أعمال الجمعية العمومية سيتضمن عمل وشئون المحكمة طوال العامين القضائيين المنتهي والجديد واعتماد توزيع عمل الدوائر الجنائية والمدنية في العام القضائي الجديد الذي يبدأ أول أكتوبر القادم مع اقتراح عدد من الدوائر الجديدة للفصل في الطعون ولتحقيق أكبر إنجاز في الفصل تحقيقا للعدالة الناجزة عن سحب قرعة تشكيل دوائر الكسب غير المشروع وعرض الموافقة على تفويض رئيس المحكمة في إدارة شئونها طوال العام القضائي المقبل.