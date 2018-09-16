علق الدكتور حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة بكلية الهندسة بجامعة الزقازيق ورئيس جهاز مرفق الكهرباء السابق، على حوار الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، قائلا إنه يوجد رؤية واضحة للقطاع حتى عام 2035 أعطت رسالة للمستثمرين من ناحية إمكانيات التوسع في السوق إضافة إلى أن الإجراءات التعاقدية تتم وفق أفضل المعايير العالمية وهو ما يتيح للمستثمر الحصول على تمويل منخفض للتكلفة وهو ما ينعكس على السعر الذي تتقدم به.

ولفت إلى أنه مع زيادة نسب الطاقات المتجددة يجب تطوير عمليات التشغيل لأننا كنا نعتمد على محطات تقليدية لأن الطاقات المتجددة تتطلب طاقات تشغيل جديدة مثل محطة الضخ والتخزين بجبل عتاقة ومجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان.