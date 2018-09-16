"سعفان" يوجه بتزويد مركز التدريب المهني في حوش عيسى بالمعدات اللازمة

وجه الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بسرعة تجهيز قسم التبريد والتكييف بمركز التدريب المهني في حوش عيسى، بالمعدات اللازمة له، وإجراء الصيانة اللازمة للأجهزة بالورش بشكل دوري، مع بحث إمكانية التعاقد مع كبرى المحلات لتسويق منتجات قسم الحياكة.

جاء ذلك خلال زيارة وزير القوى العاملة، اليوم، يرافقه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، مركز التدريب المهني بمدينة حوش عيسى، المقام على مساحة 1500 متر مربع بتكلفة 18 مليون جنيه، والذي يقوم بالتدريب التحويلي للراغبين من حملة المؤهلات وغيرهم، ويوجد بالمركز 9 أقسام ويجرى حاليا العمل بقسمين بعدد 145 متدربًا.

كما تفقد سعفان، أقسام المركز التدريبي الذى يضم 8 ورش صيانة أجهزة منزلية ودش ومحمول وحاسب آلي، وتفصيل وحياكة ملابس جاهزة وتبريد وتكييف، وورش النجارة والخراطة والحدادة، وكل مجموعة تتكون من 12 إلى 15 متدربًا، وذلك لتأهيلهم لسوق العمل وإكسابهم الخبرات التدريبية اللازمة التي تؤهلهم ليصبحوا أصحاب مشروعات صغيرة ورجال أعمال فيما بعد.