يستضيف بيت السحيمي التابع لصندوق التنمية الثقافية حفل فرقة النيل للآلات الشعبية، اليوم، الساعة السابعة والنصف مساء.

تقدم الفرقة باقة متنوعة من أغاني التراث، والأغاني الفلكلورية، بالإضافة إلى تقديم الأناشيد الدينية والصوفية والابتهالات.

تتكون فرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي من أكثر من 55 فناناً تحت قيادة المخرج عبد الرحمن الشافعي وهى من الفرق التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، وتقدم عروضها مجاناً يوم الأحد من كل أسبوع بمركز إبداع السحيمي.

ويأتي هذا الحفل في الأحد من كل أسبوع في إطار سياسة صندوق التنمية الثقافية في الحفاظ علي الفنون والتراث الشعبي وإتاحة الفرصة أمام فرق الفنون الشعبية بكل أنواعها.