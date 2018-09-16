تكثف اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين برئاسة حمدى الكنيسي، اجتماعتها خلال الأسبوع الجاري لاختيار ممثليها في الهيئات الإعلامية، إذ تنص قوانين الهيئات الإعلامية الجديدة على ترشيح النقابة 4 أشخاص لعضوية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام، تختار مؤسسة الرئاسة واحدًا للمجلس وآخر للهيئة من بينهم.

وعقدت اللجنة التأسيسية للنقابة اجتماعا، أمس، لمناقشة الأمور المالية، ومنها الأجور وإيجار المقر، وأرجأت إعلان مرشحيها للهيئات الإعلامية إلى إجتماع آخر.

مصادر: مؤسسو النقابة رشحوا «الشتتاوى والشاعر وإيناس وسعدة والصياد»

وكشفت مصادر باللجنة عن كواليس تأجيل اختيار المرشحين، وعلى رأسها كثرة الأسماء التي طرحها أعضاء تأسيسة النقابة، ومنها إسماعيل الشتتاوي، عضو الهيئة الوطنية للإعلام حاليًا، لما لديه من خبرة ودراية عالية بلوائح وقوانين الإعلام على مستوى الوطن العربي.

وضمت الأسماء المطروحة وفقًا للمصادر، جمال الشاعر، باعتباره قامة إعلامية كبيرة ويمتلك من المهنية ما يجعله قادر على ضبط المنظومة الإعلامية، وهناك محمد يوسف المذيع بقطاع الأخبار، بسبب إجرائه دراساته العليا في إدارة الأعمال وله بعض الرؤى لتطوير "ماسبيرو".

وتابع المصدر لـ"الوطن"، أن أحد أعضاء اللجنة رشح إبراهيم الصياد، رئيس قطاع الأخبارالأسبق، والإذاعية إيناس جوهر، وصلاح الدين مصطفى رئيس التليفزيون السابق.

فيما رشح آخر، الدكتور طارق سعدة وسهام صالح، وحمدى الكنيسي رئيس اللجنة وريهام إبراهيم مذيعة "سي بي سي إكسترا".

وأشارت المصادر إلى أنه قبل كتابة محضر الاجتماع أصر أعضاء "تأسيسية الإعلاميين" بخروج العاملين الإداريين والفنيين واقتصار الاجتماع على الأعضاء فقط، لافتة إلى اللجنة التاسيسية تعمل حاليا في جو من الهدوء بعد حرب التصريحات التي نشبت بين الأعضاء خلال الأسابيع القليلة الماضية.

«الكنيسي»: الخبرة وإدراك طبيعة المرحلة شروط الاختيار.. ومرشحا «الوطنية للإعلام» من أبناء ماسبيرو

من ناحيته، قال حمدي الكنيسي، رئيس اللجنة التأسيسية، إن الاعلاميين ستعلن عن أسماء مرشحيها الثلاث المقبل بعد الاجتماع، مضيفًا لـ "الوطن": "حددنا المعايير التي على أساسها سيتم الاختيار بالنسبة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لابد أن يكون متمتع بالخبرة والشخصية المتزنة ومدرك لطبيعة المرحلة التي يمر بها الإعلام، وفيما يخص الهيئة الوطنية للإعلام شرط أساسي أن يكون من أحد أبناء ماسبيرو".