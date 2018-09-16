قالت الإعلامية الإثيوبية شاكيرا آدم، إن توقيع اتفاقية سلام بين إثيوبيا وإريتريا في المملكة العربية السعودية ينم على قدرة المملكة لتعزيز السلم والأمن في منطقة القرن الإفريقي، بالإضافة إلى قدرة المملكة على تعزيز المجال الاقتصادي والاستثماري والتنموي بين البلدين.

وأوضحت آدم، خلال لقاء لها على فضائية "الغد" الاخبارية، مع الإعلامية داليا نجاتي، أن السعودية تُعد أكبر مصادر الاستثمار الأجنبي في الداخل الإثيوبي، مشيرة إلى أنه وفقا لمفوضية الاستثمار ووزارة التجارة بإثيوبيا فإن استثمارات السعودية تتجاوز 300 مشروع في مجالات التعدين والتجارة والصناعة والزراعة وغيرها من المجالات.

وأضافت آدم أن تطبيع العلاقات بين البلدين يعزز السلم والأمن في إفريقيا ، خاصة في منطقة القرن الإفريقي، مشددة على أن السعودية هي وسيط دائم في التصالح بين الدول المتناحرة والمختلفة ولها دور بارز في لم الشمل بين تلك الدول.