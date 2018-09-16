أكد مسؤول في السفارة الأمريكية في الأراضي المحتلة، اليوم، أن الولايات المتحدة أوقفت مساعدات إضافية للفلسطينيين مخصصة لبرامج تدعم التوصل إلى حل للنزاع مع الاحتلال لتضاف إلى أكثر من 500 مليون دولار من اقتطاعات أخرى.

والاقتطاعات الأخيرة تقررت من برامج حول المصالحة تشمل فلسطينيين وكذلك يهودا وعربا في الأراضي المحتلة قيمتها نحو عشرة ملايين دولار، وقال مسؤول في السفارة الأمريكية إن القسم من المال المتعلق بالفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة أعيد توجيهه إلى برامج بين يهود وعرب إسرائيليين.

ولم يتضح أي مبلغ من العشرة ملايين دولار تمت إعادة توجيهه، ولم يتسن لمسؤولين أمريكيين تأكيد ما إذا كان وقف المساعدة الأخيرة يعني أن كل المساعدات للفلسطينيين المتصلة بقطاعات غير أمنية قد جرى إلغاؤها.

وأضاف المسؤول في السفارة "كما أعلن في أغسطس، أعادت الإدارة توجيه أكثر من 200 مليون دولار كانت مقررة أساسا لبرامج في الضفة الغربية وغزة"، وقال "في الوقت نفسه قمنا بتغيير توجيه قسم من العشرة ملايين دولار التي كانت مقررة لإدارة النزاع".

وأوضح المسؤول أن القسم المتصل بالفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة سيستخدم "لتعزيز" برامج في إسرائيل، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيوقف المساعدة للفلسطينيين لإرغامهم على التفاوض فيما يحضر البيت الأبيض خطة لعملية السلام في الشرق الأوسط.

وعلقت القيادة الفلسطينية الاتصالات مع البيت الأبيض بعدما اعترف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل في ديسمبر الماضي، ويتهم الفلسطينيون ترامب بالانحياز لإسرائيل ويقولون إنه يحاول إرغامهم على قبول خطة البيت الأبيض.

وكثفت الإدارة الأمريكية الإجراءات ضد الفلسطينيين في الآونة الأخيرة وأوقفت المساعدة الثنائية تقريبا وألغت الدعم المالي للاونروا، وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وقررت إغلاق بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.