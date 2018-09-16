قال المناضلة الفلسطينية الشابة عهد التميمي، الأحد من فرنسا، إن القدس ستبقى عاصمة فلسطين.

وأضافت التميمي في كلمة أمام آلاف الاشخاص خلال مشاركتها في احتفال أقامته جريدة "لومانيتيه" الناطقة بلسان الحزب الشيوعي الفرنسي في لاكورنوف في ضواحي باريس: "أريد أن أقول لترامب أن القدس ستبقى عاصمة فلسطين"، في إشارة إلى قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنقل مقر السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وتابعت التميمي: "اللاجئون الفلسطينيون ليسوا بحاجة إلى مال الأميركيين، بل يريدون العودة إلى أرضهم واستعادة كرامتهم، وعلينا أن نكون موحدين أمام الاحتلال".

وقالت التميمي أيضا: "أن تكون شابا فلسطينيا في الـ17 من العمر اليوم يعني أن تعاني يوميا من ممارسات الاحتلال الإسرائيلي"، مشيرة إلى الاعتقالات على الحواجز الإسرائيلية التي تطال حتى الأطفال الفلسطينيين، وختمت التميمي: "الفلسطينيون ليسوا ضحايا، بل هم مقاتلون من أجل الحرية".