يستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، لبحث إمكانية عقد قمة مقبلة بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، إلى جانب بحث الوضع الإقليمي، والتعاون للحد من الهجرة غير الشرعية.

وأكد السفير عادل العدوي مساعد زير الخارجية الأسبق، أن أي تعاون دولي مهم ومفيد وقطعا ينتج عنه اتفاقات صالحة لجميع الأطراف وتعد "بشرة خير"، مؤكدا أهمية الانفتاح على العالم وتقريب وشرح وجهات النظر، لأن كل تعاون مفيد لجميع الأطراف ويساعد الدول على مواجهة الظروف الصعبة.

وأوضح العدوي في تصريحات لـ"الوطن" أن قبل أي قمة تكون هناك حوارات مشتركة تثمر عنها اتفاقات دولية، حتى لو محدودة فمن الممكن تطويرها مستقبليا والاستناد إليها لتعميق هذا التعاون، متمنيا أن تكون القمة بداية للوصول إلى اتفاقات أكبر وتعميق التعاون لمواجهة الهموم المشتركة كأصدقاء.

وقال السفير رخا حسن، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية ومساعد وزير الخارجية الأسبق، إنه يأمل أن تساهم المباحثات "الأوروبية – العربية" في حل الأزمات التي تشهدها المنطقة، مشيرا إلى أن الهجرة غير الشرعية ناتجة عن أزمات أخرى وبالتالي لا بد من بحث منبع المشكلة.

وأوضح في تصريحاته لـ"الوطن" أن الأزمة الليبية أدت لأن تكون ليبيا نقطة تجمع للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، كما أن الوضع في سوريا أو لبنان أو العراق أدى إلى تدفق العديد من الهجرات غير الشرعية، مؤكدا أن الأمر يقتضي إلى جانب الإجراءات الوقائية من مراقبة الحدود ومنع التدفق من الدول الأخرى أن يكون هناك تعاون مشترك لمراقبة الأوضاع والسعي لإيجاد حلول للأزمة.

وأشار رخا، إلى أن من ضمن الأزمات التي يجب مناقشتها هنا الأزمة الفلسطينية، فغزة من أكثر الأماكن كثافة سكانية في العالم، بالتالي القمة ستناقش الوضع الإقليمي بشكل عام.

وأضاف أن الجانب الاقتصادي أيضا هام جدا للحد من مشكلة الهجرة غير الشرعية فالتنمية وخلق فرص العمل لتقليل معدلات الهجرة، مؤكدا أن التعاون في المجالات المختلفة بين الدول العربية لمنع الأسباب، ومناقشة الوضع الإقليمي على مستوى "عربي – أوروبي".