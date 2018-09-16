أشاد الدكتور المهندس كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، بحصول محطة مياه الشرب بجمصة على تجديد اعتماد شهادة الإدارة الفنية المستدامة "T.S.M" بدون ملاحظات، بالجهود المبذولة بالمحطة،

وكتب محافظ الدقهلية كلمة شكر للعاملين بالمحطة، أثناء زيارته للمحطة اليوم، تشجيعا لهم على دوام التقدم والتميز.

وأكد بيان لشركة مياه الدقهلية، أن الحصول على الشهادة يأتي تنفيذًا لتوجيهات المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وبمتابعة مباشرة من نوابه وقطاع التشغيل والصيانة بالشركة القابضة، وذلك لتقييم أداء عمل الشركات التابعة، للوصول بالخدمة المقدمة للمواطنين للمستوى المأمول.

وذكر البيان حرص المهندس عزت الصياد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية على تطوير المحطات داخل المحافظة باستمرار، وتقديم الخدمة للمواطنين بأفضل جودة ممكنة، وتنفيذًا لخطة عمل الشركة للعام 2018 بقطاع التشغيل والصيانة.

ويذكر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية لديها الآن 22 محطة حاصلة على شهادة الاعتماد الدولية TSM؛ نصيب محطات الصرف الصحي المعتمدة منها 14 محطة معالجة صرف صحي، بالإضافة إلى 8 محطات مياه شرب.