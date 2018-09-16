انتهى الفنان حمد القطان من تصوير كليب "مسافة السكة" والذي يشارك فيه الملحن السعودي الكبير ناصر الصالح، ومن المقرر أن يتم طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة على القنوات الفضائية.

كليب "مسافة السكة" من كلمات خالد العوضي، وألحان ناصر الصالح، وتوزيع موسيقى وميكس تميم، وماستر أمير محروس، وإنتاج Bird Eye، وإخراج محمد الحمادي، وتٌعد الأغنية بمثابة أول أعمال "القطان" فى مصر حيث فضل أن تكون انطلاقته من هوليود الشرق بعد النجاح الكبير الذي استطاع أن يحققه في الخليج على مدار السنوات الماضية.

وكان المطرب والملحن الكويتي حمد القطان، استطاع أن يحقق نجاحًا مع الأغنيات التي قدمها لجمهوره مثل أغنيته "ما في أحد"، والتي تخطت لأكثر من 80 مليون مشاهدة عبر موقع "يوتيوب"، كما وصلت أغنيته "لو على" إلى 36 مليون مشاهدة، و"وين وين" إلى 12 مليون مشاهدة.