أدلى السوريون، اليوم، بأصواتهم فى أول انتخابات لمجالس الإدارة المحلية منذ بدء الاحتجاجات التى تبعتها أعمال عنف وإرهاب فى 2011 وذلك بالمناطق التى تسيطر عليها الحكومة السورية، وفتحت مراكز الاقتراع فى الساعة السابعة، وكان مقرراً أن تبقى مفتوحة لمدة 12 ساعة مع تمديد محتمل مدته 5 ساعات حال وجود إقبال جماهيرى.

وتنافس أكثر من 40 ألف مرشح على 18 ألفاً و478 مقعداً، فى الانتخابات التى تأتى بعد 7 سنوات على آخر تصويت لانتخاب المجالس المحلية.

وبدا أن عدد الناخبين الذين توجّهوا لصناديق الاقتراع أقل مما كان فى الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية السابقة. وبث التليفزيون السورى لقطات لناخبين فى دمشق وطرطوس واللاذقية ودير الزور. وتنتمى الغالبية العظمى من المرشحين لـ«حزب البعث» الحاكم الذى شارك فى الانتخابات ضمن قوائم «الجبهة الوطنية التقدميّة».

وانتشرت حملات انتخابية محدودة فى دمشق، فيما غابت الحملات الدعائية عن الغوطة الشرقيّة، وقال أحد المصوتين، للوكالة الفرنسية: «دائماً ننتقد الانتخابات، لكن إذا عزفنا عنها، سينجح الفاسدون وسيبقى الوضع على حاله».

وميدانياً، أكدت «وحدات حماية الشعب» الكردية، عدم وجود مقاتلين من «سوريا الديمقراطية»، أو وحدات الحماية فى إدلب وعدم المشاركة فى الحملة. ونشرت القيادة المركزية الأمريكية، أمس، صوراً للمناورات العسكرية التى أجرتها قواتها فى محيط «قاعدة التنف» العسكرية شرق حمص، فى 7 سبتمبر الجارى، وشاركت فيها قوات «المارينز» التى أجرت عمليات عسكرية لمنع أى تصعيد بين الجيش السورى والفصائل المدعومة من «التحالف الدولى».