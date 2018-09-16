صدَّق الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة يناير 2019، التى سيتم استقبالها اعتباراً من 25 سبتمبر الجارى، وأعلن اللواء أشرف عطية، مدير إدارة التجنيد والتعبئة، فى مؤتمر صحفى بإدارة التجنيد والتعبئة، اليوم، أن الدفعة الجديدة من شباب مصر المطلوبين للتجنيد تشمل حمَلة المؤهلات «المتوسطة والعليا وفوق المتوسطة» ودون مؤهلات.

مدير إدارة التجنيد: عدم الالتزام بتوقيتات تأدية الخدمة العسكرية يعرض المخالفين لسنة إضافية

وأضاف أنه بالنسبة للمؤهلات المتوسطة، فستتضمن مواليد أشهر «يناير وفبراير ومارس» 1999 الحاصلين على مؤهل متوسط، ومواليد أشهر «يناير - فبراير - مارس» عام 1998 وما قبلها خريجى العام الدراسى 2017/2018، فضلاً عن دفعات المتخلفين من الدفعات السابقة، لافتاً إلى أنه سيتم استقبال هذه الفئة اعتباراً من 25 سبتمبر، على أن يتم تسجيل وإجراء الكشف الطبى بمناطق التجنيد والتعبئة من 8 حتى 30 أكتوبر.

وبالنسبة للمؤهلات العليا، قال «عطية» إنها تتضمن مواليد من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر، من جميع السنوات حتى عام 1998، خريجى جميع الكليات والمعاهد العليا «حكومى - خاص»، الحاصلين على مؤهلاتهم الدراسية «المعتمدة نتيجتهم» خلال الفترة من أول فبراير 2018 حتى آخر يوليو 2018، وكذلك خريجو كليات الطب «البشرى - الأسنان - العلاج الطبيعى - الطب البيطرى - التمريض»، الذين أنهوا سنة الامتياز وفترة التدريب من أول فبراير 2018 حتى آخر يوليو 2018، فضلاً عن المتخلفين من سنوات سابقة.

وأضاف: «سيتم استقبال هذه الفئة بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتباراً من 20 أكتوبر 2018 وسيتم التسجيل وإجراء الكشف الطبى بمناطق التجنيد والتعبئة من 31 - 10 - 2018 حتى 22 - 11 - 2018». وأكد «عطية» ضرورة الالتزام بتوقيتات التسجيل المعلن عنها، حتى لا يتخلف الشاب عن مرحلته التجنيدية وتضاف سنة زيادة إلى مدة خدمته.