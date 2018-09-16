دعا عطية حماد، رئيس شعبة أصحاب المخابز والمطاحن بغرفة القاهرة التجارية، جميع المخابز الأفرنجية على مستوى الجمهورية، إلى التأنّى فى اتخاذ أى قرارات تتعلق بزيادة سعر رغيف الفينو قُبيل العودة للمدارس، وقال لـ«الوطن» إن هناك بعض المخابز «الأفرنجى» و«الآلى» تقوم برفع سعر رغيف الـ50 قرشاً إلى 75 قرشاً، بزيادة تصل لـ50%، دون رقيب، إلى جانب ممارساتها فى إنقاص الوزن حتى أصبح الرغيف مثل «عقلة الإصبع» بجنيه لكل 3 أرغفة فينو.

وأكد أيمن السباعى، نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، أن العودة إلى المدارس ترفع نسبة المبيعات إلى أكثر من 20% للعصائر والأجبان والبيض واللحوم وغيرها، لافتاً إلى أن هناك عروضاً من جانب الشركات لتخفيف حدة تلك الارتفاعات، مشيراً إلى أن سعر كيلو لحوم «روستو» بقرى 124.95 جنيه بدلاً من 135.95 جنيه، و94 جنيهاً لكيلو المفروم بقرى بدلاً من 109.95 جنيه، وسعر سجق بقرى وزن 1 كيلوجرام بسعر 89.95 جنيه، بدلاً من 95.95 جنيه، وسعر لانشون «فرجللو» وزن 1 كيلوجرام بسعر 59.95 جنيه بدلاً من 74.95 جنيه، وسعر لانشون تركى مدخن وزن 1 كيلوجرام بسعر 89.95 جنيه بدلاً من 134.96 جنيه، وسعر جبنة «فيتا» وزن 1 كيلوجرام بسعر 19.95 جنيه، بدلاً من 29.95 جنيه، وسعر كفتة «شوى» وزن 1 كيلوجرام بسعر 94.95 جنيه بدلاً من 109.95 جنيه.

وكشف أحمد صقر، رئيس لجنة الأسعار بالغرف التجارية، عن لجوء عدد من شركات المواد الغذائية إلى التحايل على ارتفاعات الأسعار الأخيرة، بتخفيض الوزن أو التلاعب بمواصفات الجودة، لافتاً إلى أن التكلفة أصبحت مرتفعة جداً، وهو ما انعكس على تراجع نصيب الفرد من أن يحتوى ساندوتش المدرسة على العناصر الغذائية المتكاملة.

وأشار «صقر» إلى أن ما يحدث فى السوق من بعض الشركات الغذائية يعرض الأطفال إلى الإصابة بالأمراض، وحذر من انتشار عبوات مكتوب عليها «مشروب صناعى» بدلاً من طبيعى، وأنها لا تخرج عن كونها مياه ملونة ضارة بالصحة.

«السباعى»: 20% زيادة فى المبيعات مع بدء الدراسة.. و«السيد»: 120 بيضة سنوياً للفرد

وتابع: «أدى ارتفاع سعر المشروبات الغازية إلى لجوء العديد من المواطنين إلى الدعوة إلى مقاطعتها، واللجوء إلى العصائر المعلبة والطازجة».

من جهته، قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية للقاهرة، إن مصر تنتج من 11 إلى 12 مليار بيضة سنوياً، وإن تحقيق الاكتفاء الذاتى من بيض المائدة يضمن للفرد 120 بيضة سنوياً، متوقعاً زيادة الطلب وزيادة الأسعار فى موسم العودة للمدارس.

فى السياق ذاته، كشف تقرير اقتصادى صادر عن غرفة القاهرة تغيرات الأسعار خلال عام، حيث جاء فيه: «حلاوة طحينية (سائبة) 33 - 34 جنيهاً بنسبة تراجع 2.9%، مربى الميزان 340 جراماً 8.35 - 9.75 جنيه بزيادة 18%، جبن أبيض براميلى (سائب -بلدى) 47.5 - 49 جنيهاً بزيادة 3.2%، وجبن إسطنبولى (سائب - بلدى) 47.5 - 49 جنيهاً بزيادة 3.2%، جبن رومى قديم 80 - 82 جنيهاً بزيادة 2.5%، جبن رومى 70 - 75 جنيهاً بزيادة 7.1%، جبن مطبوخ مثلثات 8 قطع بين 6.75 و5.5 جنيه بتراجع 18.5%، ومعجون جبن مطبوخ (باندا) بـ10.5 - 14.5 جنيه بزيادة 42.4%، لبن طبيعى (جاموسى) 11 - 13 جنيهاً بزيادة 18.2%، ولبن مبستر بقرى معبأ بـ12.5 - 13.75 جنيه بزيادة 10%، لبن مجفف بودرة «نيدو» 43 - 43 جنيهاً، بيض المائدة 48 - 40 جنيهاً بتراجع 30.2%، اللانشون حسب الجودة بأسعار تتراوح بين 50 و90 جنيهاً، والعصائر تباع بما بين 2 و4 جنيهات للعبوة حسب الجودة».