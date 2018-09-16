أعلن الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم، عن تشكيل لجنة متخصصة ومحايدة من خارج المحافظة لمعاينة منظومة الصرف الصحي بمنطقة 15 مايو والوقوف على المشاكل التي تواجه تلك المنظومة ووضع آليه علميه وفنيه لحلها في أسرع وقت ممكن.

وقال المحافظ، إنه لن يكون هناك تغيير حقيقي على أرض الواقع بدون مشاركة كافة أطياف المجتمع المدني من مستثمرين وجمعيات أهلية والقطاع الخاص وأن إرضاء المواطنين والعمل على تلبية مطالبهم هي أولوية بالغة لدى كافة أجهزة الدولة والحفاظ على المال العام والملكية الخاصة ومصلحة المواطن في المقام الأول.

وأشار المحافظ، إلى ضرورة دراسة أي مشكله دراسة جيدة وصحيحه لكي يتم وضع الحلول وتنفيذها بشكل صحيح.

وأشار إلى أن وضع برنامج زمني لكافة المشروعات ومتابعتها أول بأول وبصفة دورية وعرض تقرير نصف شهري عن الموقف التنفيذي لتلك المشروعات حتى تتم وفقا للبرنامج الزمني المحدد.

ونفقد محافظ الدقهلية خلال زيارته إلى مدينة جمصة، اليوم، محطة رفع الصرف الصحي وشاهد حالتها على الطبيعة وأمر بسرعة عمل دراسة فنية دقيقة لتطوير المحطة والعمل على تشغيلها والاستفادة منها.

وزار المحافظ مستشفى جمصة المركزي وأطمئن على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى والمترددين، مشدداً ضرورة تقديم الخدمة للمرضى بشكل جيد والعمل بكل إخلاص.