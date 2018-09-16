بدأ الإعلامي عمرو أديب، حلقته اليوم في برنامج "الحكاية"، على قناة "إم بي سي مصر"، بمتابعة حالة الطفلة فريدة شريف، المصابة بالضمور العضلي الشوكي، والتي تبرع لها أحد رجال الأعمال السعوديين لعلاجها في الخارج على نفقته الخاصة منذ عام، أثناء برنامج "كل يوم"، الذي يقدمه أديب على قناة "أون إي".

ووجهت "سارة غانم"، والدة الطفلة، خلال مداخلة في برنامج "الحكاية"، الشكر والتقدير للإعلامي عمرو أديب ورجل الأعمال السعودي التي رفضت ذكر اسمه لرسمهما الضحكة والبسمة على وجه الأسرة كلها ومتابعة الحالة الصحية للطفلة.

وتابعت: "فريدة بفضل ربنا وبفضل المتبرع السعودي، البنت تحسنت بنسبة كبيرة جدًا، ماكنتش بتقدر تتنفس، البنت قلبظت وبقت زي العسل، وبقت زي الأطفال العادية، ماكنتش بتقدر تتنفس دلوقتي بتتنفس ولو بنسبة 50%، مكنتش بتحرك إيديها خالص، بتتحرك دلوقتي بنسبة 70%".

وأشارت إلى أن تكاليف علاجها حتى الآن وصلت لأكثر من 3 ملايين دولار.