أشاد الإعلامي عمرو أديب، بالرئيس الراحل محمد أنور السادات، خلال مفاوضات "كامب ديفيد"، موضحًا أن السادات كان "دكر" حينها وحدد المطالب التي يريدها وهدد إن لم يتم تنفيذها أن لا يوقع على الاتفاقية ويغادر تل أبيب.

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، على قناة "إم بي سي مصر"، أنه كان هناك شقين أثناء التوقيع على كامب ديفيد أولها العلاقات المصرية الإسرائيلية والأخرى هو القضية الفلسطينية، مستطردًا: "لو حد سمع كلام الراجل مكناش هنقعد نلطم دلوقتي على نقل السفارة".

وأشار أديب، إلى أن السادات كان "داهية" في المفاوضات والسياسة، ووقع على الاتفاقية رغم مقاطعة العرب لمصر بهدف تجويعها.