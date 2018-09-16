قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، معلقا على تصريحاته السابقة بخصوص شراء الدبلومات، إنه يجب أن نخبر الناس الحقيقة وأن نشير إلى المشكلة، مستطردا:"عيشنا عصور بنزوق الحقيقة".

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على شاشة "صدى البلد": "مستقبل مصر بنبنيه بداية من 22 سبتمبر، واللي في النظام القديم بنحاول نقدملهم فرصه أفضل، وبنبني مدارس يابانية ومدارس حكومية دولية، وقننا الدبلومات الأجنبية في شهور قليلة جدا وبنعالج عشرات المشاكل في تسارع هائل".

وأشار إلى أن الوزارة أوقفت ترخيص درجات كاملة لمدة سنة لحين التمكن من ضبط الجودة: ل"ازم نعترف بوجود مشكلة وخطأ وبعدين نبدأ الحل".