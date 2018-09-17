ارتفاع أسعار "الفيزيتا" في المستشفيات والعيادات الخاصة إلى مبالغ غالية أعلى من قدرة الكثير من المواطنين، دفع وزارة الصحة والجهات الرقابية إلى محاولة السيطرة على هذا الأمر، وفي هذا السياق طلب النائب فايز بركات، عضو مجلس النواب، بوضع لائحة أسعار للعيادات الخاصة.

قال البرلماني فايز بركات، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، إن أسعار الكشف عند الأطباء بالعيادات الخاصة وصلت إلى مبالغ خرافية، موضحا أن الجهات الرقابية دائما ما تعلن عن إجراءت لمحاولة ضبط هذه الأسعار ولكن لا تلقي هذه المحاولات نصيبا من النجاح.

وأوضح بركات لـ"الوطن"، أن أسعار "الفيزيتا" في بعض العيادات وصلت إلى 600 و700 جنيه وهي أسعار مبالغ فيها وتمثل عبء على المرضى، في ظل الوقت الذي تبحث فيه الدولة عن راحة المريض ومساعدته، مثل جهود الحكومة في إنهاء قوائم انتظار المرضي، مشيرا إلى أنه لأبد من مساعدة الدولة بمحاولة ضبط هذه الأمور، ليتم التخفيف عن المرضى.

وأشار عضو مجلس النواب، أنه يجب أن يتوافر قانون يقر حد أدنى لأسعار الكشف في العيادات والمستشفيات الخاصة، وتحديد سعر الكشف بناء على درجة الطبيب العلمية سواء حاصل على بكالوريوس فقط، أو حاصل على ماجستير أو دكتوراه كل درجة لها سعر للكشف.

وتابع بركات، في حديثه لـ"الوطن"، أن تتولي الجهات المسئولة عن سن القوانين في الدولة مناقشة ووضع هذا القانون، موضحا أن تتولي وزارة الصحة بالأشتراك مع الجهات الرقابية الأشراف على تطبيق هذا القانون.