عضو "التعليم" بالبرلمان: أولياء أمور الطلاب يتربصون بالوزارة

قالت ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن سداد رسوم المدارس عن طريق البنوك والبريد نقطة جيدة تنظيم أمور التعليم، موضحة أن الكتب المدرسية جديدة من حيث المحتوى ونتمنى اكتمال طباعتها وتوزيعها من أول يوم.

وأضافت "نصر"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "انفراد"، مع الإعلامي سعيد حساسين، على قناة "الرافدين"، مساء الأحد، أنها تتوقع عدم اكتمال توزيع الكتب المدرسية على الطلاب في الأسبوع الأول، مشددة على ضرورة اتباع النظام الجديد من أول يوم وألا نضيع أيام من النصف الدراسي.

وتابعت: "أولياء الأمور تتربص لأخطاء وزارة التعليم حتى يخرجوا ويعلقوا وينقدوا"، مضيفة: "أخطاء السنوات الماضية لن تُحل في عام واحد".