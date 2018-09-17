ضبط 5 أطنان كيماويات مخصصة لحمامات السباحة مجهولة المصدر بالغردقة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر من ضبط سيارة نقل تحمل كمية كبيرة من كيماويات تستخدم بحمامات السباحة مجهولة المصدر، وتم التحفظ على المضبوطات.

تلقى اللواء أشرف العزب، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا يفيد ضبط سيارة نقل قيادة "علي. إ"، مقيم مركز قوص قنا، ويرافقه مندوب مفوض عن إحدى الشركات، ومقيم الدهار ثان الغردقة، وبحيازتهما كمية قدرها 5.375 طن كيماويات تستخدم لحمامات السباحة مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات، واستيكر سهل النزع.

وحرر عن الواقعة المحضر رقم 8581 جنح قسم ثان الغردقة لسنة 2018، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.