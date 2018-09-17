حلت السيدة نادية الرفاعي، صاحبة الفيديو الشهير إبان الانتخابات الرئاسية وهي تستنجد بالرئيس السيسي، ضيفة على الإعلامية إيمان الحصري، في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc".

وقالت الرفاعي إنها مواطنة مصرية تحب البلاد وشاركت في ثورة 30 يونيو وفي جميع الاستحقاقات الانتخابية والدستورية الأخيرة.

وعن سبب انفعالها في الفيديو الشهير قالت الرفاعي: "انفعلت قوي للإنجازات اللي مرت ومش معقول في 4 سنين إنجازات وتطور وإعمار دي أبسط حاجة وإلا مبقاش عايشة بقا".

ونفت الرفاعي ما تم تداوله عن حصولها على أموال مؤكدة أن حالتها المادية جيدة ولديها أملاكها الخاصة وكانت تعمل في إحدى شركات القطاع الخاص.