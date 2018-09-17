أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2018 "الإصدار التاسع بعد المائة"، ويعتبر مرجعا إحصائيا شامل للإحصاءات الرسمية بشقيها الاجتماعي والاقتصادي، التي ينتجها الجهاز بالمشاركة مع الجهات المتعاونة من الوزارات والهيئات وباقي عناصر النظام الإحصائي الوطني.

ويشمل الإصدار الجديد أحدث البيانات والإحصاءات موضحة في سلاسل زمنية تشمل الإحصاءات الديموجرافية، الاجتماعـية، الاقتصادية والبيئية، والتي ترصد واقع المجتمع المصري وما طرأ عليه من متغيرات في كافة المجالات (التعليم، العمل، الصحة، الثقافة، السياحة، التجارة الخارجية والداخلية والمالية والبنوك، الصناعة، الزراعة، النقل، الأسعار والأرقام القياسية لأسعار المستهلكين والمنتجين والناتج المحلي الإجمالي ومعـدلات النمو، الاتصالات والحسابات القومية وإحصاءات البيئة)، على المستوى الإجمالي ومستوى المحافظات.

ويشمل الإصدار الجديد عناصـر بيانات إضافية عن إحصاءات الجغرافيا والمناخ، السكان، الإسكان، الاستثمار، ومتاحة البيانات الواردة بالكتاب الإحصائي كاملة على الموقع الإلكتروني للجهاز لكافة المستخدمين اعتبارا من الأحد 9 سبتمبر، www.capmas.gov.eg