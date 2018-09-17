يعقد الفنان عمرو سعد بروفات مكثفة من أجل الوقوف على التفاصيل النهائية، لاستئناف التصوير خلال الأيام المقبلة، على أن يعرض بعيدًا عن موسم رمضان.

ومن المقرر، أن يشارك المسلسل ضمن سباق رمضان الماضي، ولكنه خرج فى اللحظات الأخيرة لأسباب إنتاجية وتسويقية.

وتدور أحداث المسلسل في إطار بوليسي حول شاب يدعى "بركة" يحضر مع والدته من الصعيد إلى القاهرة، ويعمل في مجال المقاولات، وبمرور الوقت وخلال بحثه المستمر عن الثروة يتورط في مشاكل كثيرة بسبب بعض أصحاب النفوذ، ولا يسانده في هذه المشاكل إلا والدته وبنت الجيران التي تحبه، ويظل طوال الوقت يبحث عن دليل براءته.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من هالة صدقي وكمال أبو رية ورياض الخولي وأحمد حلاوة وتأليف محمد الشواف وإخراج محمود كريم.